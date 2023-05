L’universo di Dead by Daylight si espande con due nuovi spinoff

Il primo sarà un gioco singleplayer sviluppata da Supermassive (The Dark Pictures e Untill Dawn), mentre il secondo sarà un'esperienza cooperativa in PVE.

Venerdì Behaviour Interactive ha svelato cosa ha in serbo il futuro per Dead by Daylight, cioè il gioco più popolare della sua line-up. Durante l’evento dedicato ai 7 anni del gioco, BHVR ha svelato per la prima volta che l’universo di Dead by Daylight verrà espanso con ben due spin-off, tra cui un’esperienza single-player affidata al team Supermassive (Until Dawn e The Quarry).

Chiaramente, i dettagli sono ancora pochi e il gioco è avvolto da una coltre di mistero. Ad ogni modo, sappiamo che si tratterà di un gioco incentrato su una narrazione interattiva e che offrirà una modalità single player. Una bella novità considerato che Dead by Daylight al contrario è un gioco multiplayer asimmetrico. “Sarà un’esperienza narrativa intensa ricca di scelte di vita o di morte ambientate nel contesto di Dead by Daylight”, ha spiegato il publisher. Ulteriori dettagli verranno svelati nel corso dei quest’anno.

L’altro spin-off in fase di sviluppo è un titolo cooperativo di Midwinter Entertainment, che dall’anno scorso fa parte della famiglia di Behaviour. Questo gioco, ancora nelle fasi iniziali, si concentrerà sui temi dell’avidità e della brama di potere. Sarai in grado di unirti a un massimo di tre altri giocatori in un’esperienza PVE.

Questi due giochi fanno seguito a Hooked On You, un simulatore di appuntamenti di DbD che è arrivato l’anno scorso. Dead by Daylight debutterà presto anche sul grande schermo: quest’anno è stato annunciato il primo film basato sul franchise, che verrà prodotto da Blumhouse. Regista e sceneggiatore non sono ancora noti.