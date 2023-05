Libri usati in crescita: oltre 18 milioni di italiani scelgono il mercato second hand

Secondo un’indagine condotta da Wallapop in collaborazione con Mup, sempre più italiani si rivolgono al mercato dei libri usati per soddisfare le proprie esigenze letterarie. In particolare, i grandi classici della letteratura sono stati apprezzati da oltre 18 milioni di italiani, rappresentando il 47,8% degli utenti. Anche i saggi e i libri per bambini sono stati ben posizionati, con 8,9 milioni (23,6%) e 7,6 milioni (20,2%) di utenti rispettivamente.

Per quanto riguarda le preferenze sulla condizione dei libri, gli italiani sembrano essere divisi. Il 43,6% degli utenti, pari a 16,5 milioni, si rivolge a libri usati con scritte o sottolineature, considerandoli “il giusto”. Allo stesso tempo, il 42% degli italiani, quasi 16 milioni di persone, preferisce libri il più possibile vicini al nuovo.

Un vantaggio evidente nell’acquisto di libri usati, simile a quello dell’editoria scolastica, è la possibilità di ammortizzare la spesa e trovare offerte imperdibili. Circa 16,5 milioni di italiani (43%) affermano di poter portare a casa un maggior numero di libri usati rispetto a quelli nuovi, utilizzando lo stesso budget. Inoltre, c’è una fetta di 6,9 milioni di italiani (18,2%) che apprezza la possibilità di trovare edizioni antiche o rare attraverso il mercato second hand.

L’indagine ha rivelato che circa 5 milioni di italiani (13%) approfittano delle occasioni offerte dal mercato dei libri usati per acquistare un libro di cui non sono completamente convinti. Questo permette loro di evitare la sensazione di “aver perso” i soldi su un libro che non ha soddisfatto le aspettative.

Per quanto riguarda la vendita e l’acquisto di libri usati, le opinioni degli italiani sono polarizzate. Il 63,2% (oltre 24 milioni di persone) preferisce conservare il libro dopo averlo letto, soprattutto se è stato apprezzato, mentre solo il 10,2% (3,8 milioni) decide di venderlo immediatamente per acquistare un altro libro con i proventi. Le piattaforme di compravendita second hand risultano essere il mezzo preferito per la ricerca e l’acquisto di libri per oltre 13 milioni di italiani (34,8%), grazie alla loro facilità d’uso e alle spedizioni semplici e veloci. Al secondo posto per preferenza si trovano i negozi fisici, utilizzati da circa 12 milioni di italiani (32,2%), seguiti dalle tradizionali bancarelle di libri usati, amate da 11 milioni di utenti (29,2%).