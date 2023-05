I peggiori giorni: il poster del nuovo film di Edoardo Leo e Massimiliano Bruno

Dopo “i migliori giorni” arrivano sempre “i peggiori giorni”: Edoardo Leo e Massimiliano Bruno presentano, dopo il successo dello scorso I migliori giorni, una sorta di sequel, I peggiori giorni, film episodico e corale in quattro nuovi episodi per un film corale che, fra ironia e amarezza, sonda l’animo umano e le sue miserie. La pellicola, che verrà presentata in anteprima al 69° Taormina Film Fest, sarà poi in tutti i cinema a partire dal 14 agosto: ecco intanto il poster ufficiale.

La pellicola è una produzione Italian International Film e Vision Distribution, in collaborazione con Sky e Netflix, e vede nel cast, oltre a Leo e Bruno, Anna Foglietta, Renato Carpentieri, Fabrizio Bentivoglio, Giuseppe Battiston, Claudia Pandolfi, Anna Ferzetti, Neri Marcorè, Ricky Memphis, Rocco Papaleo, Giovanni Storti, e con Sara Baccarini, Marco Bonini, Liliana Fiorelli, Massimo Wertmuller.

Sinossi:

Quanto è bello stare in famiglia a Natale… o no? E il Primo Maggio è davvero la festa di tutti i lavoratori? Ferragosto in spensieratezza tra una grigliata e un tuffo in piscina? Ad Halloween ci si traveste per fare dolcetto o scherzetto agli sconosciuti

Tre fratelli si trovano a tirare a sorte, proprio il giorno di Natale, per decidere chi, tra loro, dovrà sacrificarsi e donare un rene per salvare la vita al padre. Un imprenditore sul lastrico viene preso ostaggio il Primo Maggio dal suo ex dipendente che, licenziato senza giusta causa, è pronto a tutto per riuscire a prendere i soldi della liquidazione. Lo scontro tra classi sociali si accende a Ferragosto davanti a una grigliata e a causa di figli adolescenti alle prese con i rischi di un party ad alto tasso alcolico e i pericoli della rete.

Infine, Halloween e lo scherzo che il destino gioca a un malcapitato mago che si ritrova ad essere ingaggiato a sua insaputa dal suo storico rivale in amore.

