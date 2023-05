Bonus zanzariere 2023: detrazioni fiscali per proteggere la casa dagli insetti

Il Bonus Zanzariere 2023 rappresenta un incentivo per i cittadini che desiderano proteggere la propria casa dagli insetti durante la stagione delle zanzare. Questo incentivo non è propriamente un bonus, ma piuttosto una detrazione fiscale che consente di risparmiare sulle spese sostenute. Secondo quanto indicato da Altroconsumo, non tutte le zanzariere sono detraibili, ma solo quelle che migliorano la prestazione energetica della casa e schermano la luce solare.

Per poter usufruire della detrazione fiscale, le zanzariere devono soddisfare alcuni requisiti. Devono essere installate per proteggere una superficie vetrata e non devono essere facilmente montabili o smontabili dall’utente. Inoltre, devono essere regolabili e considerate schermature tecniche con marcatura CE. La detrazione del 50% si applica sia alla fornitura che all’installazione delle zanzariere, comprese eventuali opere murarie necessarie per la loro posa in opera.

L’importo massimo che può essere detraibile al 50% è di 60.000 euro. Tuttavia, è importante sottolineare che come ogni detrazione fiscale, il contribuente deve anticipare il pagamento dei lavori e successivamente recuperare l’importo in 10 anni, attraverso quote annuali di pari importo nelle dichiarazioni dei redditi degli anni successivi a quello in cui sono stati effettuati i lavori.

Il Bonus Zanzariere 2023 rappresenta un’opportunità per i proprietari di abitazioni di proteggere il proprio ambiente domestico dagli insetti, beneficiando di una detrazione fiscale del 50% su un massimo di 60.000 euro di spesa. Tuttavia, è importante verificare che le zanzariere soddisfino i requisiti stabiliti per poter usufruire di questa agevolazione e tenere presente che il contribuente dovrà anticipare il pagamento dei lavori e recuperare l’importo detraibile in 10 anni attraverso le successive dichiarazioni dei redditi.