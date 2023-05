Willow: dal 26 maggio la serie non sarà più disponibile su Disney+

Disney+ ha deciso di togliere completamente dalla sua piattaforma diversi contenuti originali, e tra questi ci sarà anche la serie fantasy Willow. La notizia è stata accolta in maniera negativa dagli appassionati, ed anche da un addetto ai lavori come lo sceneggiatore John Bickerstaff, che ha ultimamente lavorato alla serie TV su Willow, e che ha definito “crudele” la decisione presa da Disney+ di cancellare il progetto dalla piattaforma.

Ecco le sue dichiarazioni su Twitter:

Ci hanno concesso solo sei mesi. Questo settore è diventato assolutamente crudele.

Bickerstaff ha accompagnato le sue parole con un articolo di Deadline che faceva riferimento a tutte le serie TV ed i progetti che Disney toglierà da Disney+ e da Hulu. Tra questi sono inclusi Mighty Duck, Just Beyond, Pistol, Y: L’Ultimo Uomo, Il Mondo secondo Jeff Goldblum.

La stessa azienda ha parlato di una politica di revisione dei propri obiettivi, e di ciò che intende proporre al pubblico, considerando la possibilità di guadagnare tra gli 1,5 e gli 1,8 miliardi rimuovendo i contenuti meno visti e vendendoli su licenza. La sua decisione si unisce a quelle già prese da Warner Bros. Discovery, AMC e The CW, che hanno deciso di fare “pulizia” con diversi dei propri progetti.

Ecco la lista completa dei contenuti che verranno definitivamente tolti da Disney+ il 26 maggio:

Big Shot

Turner & Hooch

La misteriosa accademia dei giovani geni

The Mighty Ducks: Game Changers

Willow

The Making Of Willow

Diary of a Future President

Just Beyond

Il mondo secondo Jeff Goldblum

Marvel’s Project Hero

Marvel’s MPower

Marvel’s Voices Rising: The Music of Wakanda Forever

Y: The Last Man [FX/Hulu]

Pistol [FX/Hulu]

Little Demon [FX/Hulu]

Maggie [Hulu]

Dollface [Hulu]

The Hot Zone [Nat Geo/Hulu]

The Premise [Hulu]

Love in the Time of Corona [Hulu]

Everything’s Trash [Hulu]

Best in Snow [Hulu]

Best in Dough [Hulu]

Darby and the Dead [Hulu]

The Quest [Hulu]

Rosaline

Un’altra scatenata dozzina

The One and Only Ivan

Stargirl

Artemis Fowl

The Princess

Encore!

A Spark Story

Black Beauty

Clouds

America the Beautiful

Better Nate Than Ever

Weird but True!

Timmy Failure

Be Our Chef

Magic Camp

Howard

Earth to Ned

Foodtastic

Stuntman

Disney Fairy Tale Weddings

Wolfgang

It’s a Dog’s Life with Bill Farmer

The Real Right Stuff

The Big Fib

Rogue Trip

More Than Robots

Shop Class

Pick the Litter

Own the Room

Among the Stars

Harmonious Live!

Pentatonix: Around the World for the Holidays