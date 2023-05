Twitter, gli abbonati ora possono caricare video di 2 ore

Twitter ora consente agli abbonati alla sottoscrizione premium “Twitter Blue” di caricare video più lunghi. L’azienda ha aggiornato i privilegi di Twitter Blue per consentire ai membri paganti di caricare file video lunghi fino a due ore e con una dimensione massima di 8 GB. In risposta, per l’ennesima volta un utente ha caricato Shrek 3 per intero.

I nuovi limiti sono significativamente più alti poiché l’azienda cerca di rendere la sua piattaforma – e il servizio di abbonamento – più interessante per persone come creatori di podcast, cineasti indipendenti (“e un certo ex propagandista di Fox News”, aggiunge il sito Engadget).

Il limite di due ore raddoppia il precedente massimo di un’ora e quadruplica il limite standard di dimensione del file di 2 GB. Tuttavia, la qualità dei video è ancora limitata a 1080p per tutti. Twitter ha inizialmente introdotto il vantaggio di un’ora per gli abbonati Blue a dicembre e di recente ha aggiornato il proprio lettore multimediale per offrire i controlli della velocità di riproduzione. L’aggiornamento consente anche agli utenti iOS di caricare video più lunghi nell’app mobile. La funzione non è ancora supportata dall’applicazione per Android.