TikTok vietato in Montana, cinque influencer vogliono portare lo Stato in tribunale

Cinque creatori di contenuti di TikTok hanno intentato una causa legale contro lo Stato del Montana, nel tentativo di far annullare il divieto contro TikTok. Gli influencer sostengono che il divieto costituisca una violazione incostituzionale del diritto alla libertà di parola. I cinque, tutti residenti nello Stato del Montana hanno anche sostenuto nella denuncia, presentata in tribunale federale mercoledì senza preavviso pubblico, che lo stato non ha alcuna autorità su questioni di sicurezza nazionale. Il governatore repubblicano Greg Gianforte ha firmato la legge mercoledì e ha dichiarato che proteggerà i dati personali e le informazioni private dei residenti del Montana dallo sfruttamento da parte del governo cinese. Il divieto entrerà in vigore il 1° gennaio 2024.

“La legge adotta l’approccio più ampio possibile per i suoi obiettivi, limitando e vietando la libertà di espressione protetta di tutti gli utenti di TikTok nel Montana per prevenire la supposta e non comprovata possibilità che il governo cinese possa incaricare TikTok Inc., o la sua azienda madre, di spiare alcuni utenti del Montana”, afferma la denuncia. “Ci aspettavamo una sfida legale e siamo pienamente pronti a difendere la legge”, ha dichiarato Emily Flower, portavoce del Dipartimento di Giustizia del Montana. TikTok ha sostenuto che la legge viola i diritti del Primo Emendamento delle persone. Tuttavia, la portavoce Brooke Oberwetter ha rifiutato di commentare la causa legale giovedì. Ha anche rifiutato di dire se l’azienda abbia contribuito a coordinare la denuncia dei cinque influencer.

Il piccolo team di creatori di contenuti include un piccolo imprenditore che usa l’app per vendere i suoi prodotti, oltre che una ragazza che condivide video sulla sua vita in una fattoria e che ha poco meno di 100mila follower. “TikTok mi ha consentito di triplicare il mio reddito”, ha detto.