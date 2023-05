Spider-Man: Across the Spider-Verse – Ecco le Air Jordan a tema

Ecco le Air Jordan a tema Spider-Man: Across the Spider-Verse, che sponsorizzano l'uscita del film.

Online è stato diffuso uno spot teaser che presente le Air Jordan firmate Spider-Man: Across the Spider-Verse. Si tratta del secondo paio di Jordan dedicate alla saga, le prime sono state chiamate Miles Jordan, mentre queste avranno il nome Next Chapter.

Ecco lo spot.

Le Air Jordan dedicate a Spider-Man: Across the Spider-Verse saranno disponibili da domani 20 maggio. Si tratta di una scarpa simile alle Air Jordan 1 “Chicago”. Il modello riprende il rosso ed il nero di Spiderman, e si alterna con i pallini colorati ispirati alle animazioni del film. Assieme alla scarpa uscirà anche un box a tema.

Questa è la sinossi di Spider-Man: Across the Spider-Verse, film in uscita l’1 giugno:

Dopo essersi riunito con Gwen Stacy, l’amichevole Spider-Man di quartiere viene catapultato da Brooklyn nel Multiverso, dove incontra una squadra di “Spider-Eroi” incaricata di proteggerne l’esistenza. Ma quando gli eroi si scontrano su come affrontare una nuova minaccia, Miles si ritrova contro gli altri “Ragni” e dovrà ridefinire cosa significa essere un eroe per poter salvare le persone che ama di più.