Sean Penn definisce l’intelligenza artificiale “un’oscenità umana”

Sean Penn ha da poco parlato a Cannes 2023, rilasciando alcune dichiarazioni importanti per quanto riguarda lo sciopero degli sceneggiatori a Hollywood, ed anche l’introduzione dell’intelligenza artificiale nel settore dell’intrattenimento. Per Penn si tratta di una “oscenità umana”.

Ecco le sue parole:

L’industria ha tenuto in sospeso gli sceneggiatori ed i registi per parecchio tempo. Hanno tutto il mio sostengo. Ci sono un sacco di nuove cose che sono state lanciate negli ultimi tempi, compreso l’utilizzo dell’intelligenza artificiale, un qualcosa che reputo un’oscenità umana.

Si tratta di parole in contrasto con quelle di Tom Hanks. Sean Penn si trova a Cannes per presentare il suo nuovo film dal titolo Black Flies. Il lungometraggio è descritto come un thriller intenso sulle vite dei paramedici che salvano delle persone e sugli sforzi che il loro lavoro richiede.

In Black Flies l’altro protagonista è Tyler Sheridan, che interpreta un giovane idealista che si prepara per la facoltà di medicina ed è presumibilmente entusiasta di diventare un paramedico. Sarà in questa occasione che troverà accanto a sé il brizzolato personaggio di Sean Penn.