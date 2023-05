Rebis: la graphic novel BAO presentata al Salone del Libro di Torino

Le autrici della graphic novel Rebis, Irene Marchesini e Carlotta Dicataldo, in uscita oggi per BAO, ospiti del Salone del Libro di Torino.

BAO Publishing annunciare l’uscita odierna di Rebis, il primo graphic novel di Irene Marchesini (testi) e Carlotta Dicataldo (disegni). Le autrici saranno ospiti allo stand BAO durante il Salone Internazionale del libro di Torino per le session dediche di Rebis e per partecipare all’incontro-laboratorio dal titolo: Chiama le cose con il loro nome – Un laboratorio per usare i trope narrativi nella lotta agli stereotipi.

Irene Marchesini e Carlotta Dicataldo creano una storia LGBT+ unica in un mondo estremamente dettagliato, per raccontare che – anche nelle epoche più buie – c’è sempre qualcuno di simile a noi e che si può trovare un luogo cui appartenere se ci si sente diversi, perché nessuno è davvero solo.

«Dove loro vedevano una strega, che fosse una donna senza marito, una signora con ricchi terreni, una semplice vecchia che si cura i mali con l’ortica, a volte perfino soltanto una bambina svelta e perspicace, io ho sempre e solo visto mie simili, alleate, amiche.»

Martino è il più piccolo, e il meno amato, dei figli di una famiglia altrimenti serena. Essendo albino, viene considerato motivo di ogni sventura, tanto che il padre un giorno lo ripudia. Scappato di casa, Martino incontra Viviana, anche lei esiliata perché considerata una strega, che lo introdurrà in una nuova comunità capace di diventare a tutti gli effetti una famiglia di elezione dove poter essere, finalmente, se stessi. Crescendo, toccherà a Martino scoprire e accettare la propria identità, ma soprattutto capire che non è il pallore della sua pelle o il colore dei suoi capelli, a farlo sentire così solo e sbagliato. Una storia di scoperta e condivisione della propria identità, attraverso un’amicizia che scardina solitudine, pregiudizi e soprusi anche nell’epoca più buia.

Al Salone del Libro, presso lo stand BAO, sarà possibile incontrare anche Serena “SantaMatita” Ferrero, autrice di un’altra graphic novel appena pubblicata dalla casa editrice, L’ultima estate al cimitero.

Leggi anche: