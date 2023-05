Razer Nommo V2 Pro: audio spaziale certificato da THX e molto altro

Venerdì Razer ha annunciato la nuova versione dei suoi altoparlanti da gaming per desktop Nommo. Supportano l'audio spaziale, per la prima volta in assoluto.

Venerdì Razer ha annunciato la nuova versione dei suoi altoparlanti da gaming per desktop Nommo. Come avviene con la maggior parte degli altri prodotti dell’azienda, questi altoparlanti sono dotati di illuminazione RGB per abbinarsi completamente agli altri dispositivi Razer. Ma forse questo è il dettaglio che ci interessa meno.

Di molto più interessante, piuttosto, c’è il fatto che offrano un’esperienza di audio sorround THX Spatial Audio. Il Nommo V2 Pro parte da $450 e offre un sistema audio wireless 2.1.

Razer afferma che l’inclusione dell’audio spaziale THX è una prima volta assoluta per un set di altoparlanti da desktop 2.1. Già diversi titoli, tra cui Grand Theft Auto V, Spider-Man: Miles Morales e Genshin Impact, supportano l’esperienza audio spaziale, e sono previsti ulteriori titoli in futuro.

Gli altoparlanti includono anche un subwoofer che emette il suono verso il basso, il che potrebbe facilitare l’ascolto dei passi dei nemici mentre si gioca agli fps più frenetici. L’array RGB aggiornato ora risplende nella parte superiore degli altoparlanti, rendendo più semplice la riflessione delle luci su una parete.

Razer ha anche annunciato il nuovo Wireless Control Pod, che è incluso nella confezione del Nommo V2 Pro (ma disponibile anche separatamente al costo di $50). È altamente personalizzabile e supporta la rotazione, il singolo clic e il doppio clic. Ad esempio, è possibile ruotare il selettore per regolare la luminosità del proprio sistema RGB, fare clic singolo per aumentare il DPI del mouse quando si sta giocando a Call of Duty e poi fare un doppio clic per ridurre il DPI per la normale la navigazione sul web.