Lupus 3: uno sguardo al vivaio stellare nella nebulosa oscura

La regione di formazione stellare Lupus 3 offre un ambiente perfetto per lo studio del processo di formazione delle stelle. Grazie all’utilizzo della Dark Energy Camera e al campo di vista del telescopio Víctor M. Blanco a Cerro Tololo, in Cile, è stata ottenuta un’immagine ad alta risoluzione di questa nebulosa oscura.

Lupus 3 fa parte di un complesso più ampio chiamato Lupus ed è situata a circa 500 anni luce dalla Terra nella costellazione del Lupo. La nebulosa si estende su un’area di cielo equivalente a circa 24 diametri lunari ed è completamente oscura, tranne per due giovani stelle che sono riuscite ad emergere dal gas e dalla polvere circostanti. Queste stelle brillanti e blu, chiamate HR 5999 e HR 6000, hanno circa un milione di anni e sono le più vecchie tra le stelle neonate di Lupus 3. Sono le uniche ad aver già iniziato la fusione nucleare al centro, eliminando il materiale circostante.

Le altre protostelle presenti nella nebulosa si trovano ancora nella fase di pre-sequenza e sono conosciute come stelle T Tauri. Queste stelle non hanno ancora avviato la fusione nucleare al loro interno, ma sono alimentate dalla forza gravitazionale che comprime e riscalda la materia. Utilizzeranno il materiale presente nella nebulosa, come gas e polvere, per accumulare massa e accendersi, seguendo l’esempio delle due stelle più anziane.

Lo studio dettagliato di Lupus 3 e delle sue protostelle offre un’opportunità unica per comprendere i meccanismi e i processi coinvolti nella formazione stellare. Le immagini ad alta risoluzione ottenute consentono agli astronomi di analizzare in dettaglio le caratteristiche e le proprietà di queste giovani stelle, gettando luce su uno degli aspetti più affascinanti dell’universo: la nascita delle stelle.