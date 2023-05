L’attacco dei Giganti: Panini porta in Italia il TCG di Attack on Titan

Panini distribuirà in Italia il Trading Card Game di L'attacco dei Giganti, Attack on Titan TCG: in anteprima a Play Modena e dal 22 in vendita.

Entrate in azione con Eren, Armin e Mikasa con l’avvincente gioco di carte collezionabili dedicato ai personaggi de L’Attacco dei Giganti. Il trading Card Game ufficiale di Attack on Titan vanta coinvolgenti meccaniche di gioco, scenari d’azione in grado di tenere col fiato sospeso partita dopo partita e le scene più iconiche tratte dalla prima stagione della serie animata. Lo Starter Deck e i Booster Pack di Attack on Titan saranno disponibili dal 22 maggio in fumetteria, su panini.it, e prima ancora, in anteprima il 19, 20 e 21 maggio a Play – Festival del Gioco.

Di seguito i prezzi di mazzi e bustine:

Non c’è modo migliore per iniziare a giocare a questo Trading Card Game se non acquistando lo Starter Deck (19,90 €), con all’interno due deck base da quaranta carte ciascuno, con cui poter giocare insieme a un avversario, venti carte stampate su materiale speciale, il tabellone di gioco e il libretto con il regolamento.

Per creare da zero o potenziare il proprio mazzo ci sono naturalmente i Booster Pack. Ogni bustina (2,99 €) contiene dodici card, suddivise in vari gradi di rarità, tra cui le speciali Common Foil, Uncommon Foil, Rare Foil, Cross Rare e Ultra Rare.

I Booster Pack saranno venduti anche all’interno dei Booster Box (contenenti 24 Booster Pack, prezzo di vendita al pubblico: 71,76€)

Per i veri collezionisti e i fan di L’Attacco dei Giganti sarà possibile conquistare le sei speciali Full Art Active Card: ogni card sarà dedicata a un diverso canale di vendita. Ecco come poter ottenere le prime quattro a partire da fine maggio:

Mikasa: con l’acquisto di un Starter Deck a Play Festival del Gioco.

Eeren: con l’acquisto di un Booster Box in fumetteria.

Levi: con l’acquisto di un Booster Box su panini.it.

Gigante d’attacco: in regalo con il numero 31 della rivista Io Gioco.

Le restanti due card speciali saranno comunicate prossimamente.

Per provare in anteprima il gioco e magari effettuare i primi acquisti in merito al Trading Card Game di Attack on Titan, l’appuntamento è a Play – Festival del Gioco il 19, 20 e 21 maggio a Modena Fiere, presso lo stand Panini (padiglione F, stand E24).

