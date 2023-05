Il produttore cinese di veicoli Nio investe sulla fusione nucleare

Il produttore cinese di veicoli elettrici Nio ha investito in una startup che sta sviluppando tecnologie di fusione, secondo quanto riferito da Reuters, puntando su altre aree del settore energetico. Con un capitale di registrazione di 723,37 milioni di dollari (5 miliardi di yuan), Neo Fusion è controllata al 50% dalle società energetiche e dai bracci di investimento di proprietà del governo della provincia orientale cinese di Anhui, secondo i dettagli finanziari contenuti nel documento di registrazione della società visionato da Reuters. Nio ha investito 995 milioni di yuan (142 milioni di dollari) per una quota del 19,9%, mentre Nio Capital, la società di investimento fondata da William Li, amministratore delegato di Nio, ha investito 505 milioni di yuan per una quota del 10,1%. “Rimanendo fedele all’aspirazione originale di Blue Sky Coming, Nio mira a facilitare la ricerca e lo sviluppo e la commercializzazione della tecnologia della fusione nucleare effettuando investimenti finanziari in questo progetto“, che prevede di attrarre più investitori strategici e finanziari in fasi successive, ha detto Nio in una dichiarazione rilasciata a Reuters. Si ritiene che la fusione possa un giorno aiutare il mondo a ridurre le emissioni legate al cambiamento climatico. A differenza degli attuali reattori a fissione, può generare energia senza produrre scorie radioattive di lunga durata. I progressi tecnologici degli ultimi anni l’hanno avvicinata alla realtà, scatenando una corsa agli investimenti da parte di aziende e governi di tutto il mondo, tra cui Stati Uniti, Giappone e Cina, che vogliono dominare la prossima generazione di tecnologie energetiche.