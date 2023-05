Google e la purga degli account inattivi: i canali di YouTube verranno risparmiari

Google ha recentemente annunciato che inizierà a cancellare gli account inattivi da almeno due anni a partire da dicembre di quest’anno. Inizialmente la mossa riguardava tutti i prodotti di Google, inclusi Gmail, Drive, Docs, YouTube, Google Foto, Meet e Calendar. Tuttavia, il colosso tecnologico ha aggiornato il suo post sul blog annunciando che al momento non ha “piani per cancellare gli account con video su YouTube”.

Quindi, anche se non accedete all’account da più di due anni, se avevate creato un canale YouTube dove avete caricati qualche video, non avete motivo di preoccuparvi.

Il gigante tecnologico ha citato la sicurezza come motivo principale per eliminare gli account inattivi. Ha affermato che un’analisi interna ha dimostrato che gli account vecchi e abbandonati hanno circa 10 volte meno probabilità di avere l’autenticazione a due fattori abilitata. Ciò li rende vulnerabili a tentativo di furto.

Dopo l’annuncio, i critici hanno sollevato preoccupazioni sul fatto che questa mossa rischiasse di cancellare importanti frammenti di storia di Internet. Vecchi video di YouTube, inclusi il primo video caricato, scomparirebbero insieme ai video caricati da utenti deceduti. Google non ha specificato perché alla fine abbia cambiato idea, ma i video su YouTube sono al sicuro. Per ora.

Per quanto riguarda il resto dei suoi prodotti, l’azienda intende inviare avvisi via email agli account a rischio di cancellazione e alle relative email di recupero entro la fine del 2023. Dalla ricezione dell’email (che verrà inviata anche sugli account email di backup), l’utente avrà 60 giorni per accedere nuovamente e salvare i suoi dati; finita questa fase, l’utente avrà altri 60 giorni per richiedere il recupero dell’account.