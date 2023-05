Caccia alla roccia spaziale che vale 25.000 dollari per chi riesce a trovarla

Dopo aver tracciato una palla di fuoco nel cielo, la NASA ritiene che un frammento di meteorite sia atterrato al confine tra Stati Uniti e Canada, probabilmente vicino a Waite, nel Maine, e a Canoose, nel New Brunswick.

As you may have heard, on Saturday April 8th, there was an extraordinary event that happened in Washington County (ME)…. Posted by Maine Mineral & Gem Museum on Wednesday, April 12, 2023

La ricerca della roccia spaziale in quest’area potrebbe rivelarsi impegnativa, poiché si tratta di una zona molto boscosa con molto fango e alberi. Un cacciatore di meteoriti di nome Roberto Vargas si è recato in questa zona già due volte alla ricerca della roccia spaziale. E sì, cacciatore di meteoriti è un termine reale. Si applica a coloro che cercano meteoriti a titolo ricreativo o che lo fanno a tempo pieno per vivere. Il modo migliore per trovare i meteoriti è usare metal detector e magneti per individuare i pezzi di roccia spaziale che sono costituiti da un’alta componente in ferro, anche se si trovano sotto il suolo. È importante andare a caccia di meteoriti il prima possibile, poiché in genere vengono sepolti dalla vegetazione o dal terreno circostante entro pochi mesi dall’atterraggio sulla Terra.

Dettagli della pepita spaziale

Il museo sta cercando solo un esemplare di roccia spaziale di un chilogrammo, che ha le dimensioni di un sacchetto di zucchero. Chiunque pensa di averlo trovato, può portare il suo bottino al museo per farlo analizzare (l’analisi e a spese proprie). Il Maine Mineral and Gem Museum (situato a Bethel, Maine) sta cercando di aggiungere la nuova roccia spaziale alla sua già vasta collezione di oggetti. Oltre a presentare la più grande esposizione di meteoriti lunari e marziani della Terra, il museo vanta anche di possedere il più grande campione di Marte, un pezzo di 14,5 chilogrammi del quarto pianeta dal sole. Il motivo per cui la ricompensa è eccezionalmente alta è che le rocce spaziali sono spesso difficili da trovare. Nel 2016, il Maine Mineral and Gem Museum aveva offerto una ricompensa di 20.000 dollari per un meteorite simile atterrato nel Maine, questa volta vicino al confine con il Quebec. Quel pezzo di meteorite di un chilogrammo non è mai stato trovato; quindi, si spera che gli ulteriori 5.000 dollari aggiunti a questa ricompensa invoglino altri cacciatori di meteoriti a trovare la roccia spaziale. La ricompensa per il nuovo meteorite non è limitata solo agli americani. Anche i canadesi possono consegnare la roccia spaziale per ottenere il premio.