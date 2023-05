Borderlands 3 e altri sei giochi nel nuovo Humble Bundle

Humble Bundle ha lanciato il May Multiplayer Madness bundle, un nuovissimo pacchetto che include un totale di sette giochi, tra cui figura anche Bordelands 3. Come sempre, una parte dei guadagni provenienti dalla vendita del bundle andranno devoluti in beneficienza. Questa volta le associazioni selezionate sono due: Bungie Foundation e No Kid Hungry, entrambe dedite al benessere dei bambini di tutto il mondo. A questo indirizzo, trovate la pagina del bundle.

Vediamo i giochi compresi divisi per fasce di prezzo:

Spendendo almeno 7,24€, riceverete:

Midnight Ghost Hunt

Northgard

Generation Zero

Spendendo almeno 10,87€ riceverete anche:

Borderlands 3: Super Deluxe Edition

Destiny 2: Beyond Light

Gloria Victis

PULSAR: Lost Colony

Come segnalato dallo stesso sito di Huble Bundle, si tratta di un bundle il cui prezzo si attesta sul valore di 211,78 euro, dunque ben superiore alla donazione minima di un euro richiesta per tutto il pacchetto.

Vi segnaliamo, inoltre, che l’offerta di Humble Bundle termina tra 19 giorni. Qualora foste interessati, dunque, vi consigliamo di affrettarvi nel procedere all’acquisto.