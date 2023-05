Winnie the Pooh: Blood and Honey 2 – Le riprese inizieranno in autunno

Dopo le critiche, il clamore ed il successo del primo film, tutto è pronto per Winnie the Pooh: Blood and Honey 2.

Dopo il clamore suscitato dall’uscita del primo film, tutto sembra pronto per la realizzazione di Winnie the Pooh: Blood and Honey 2, al punto che sono trapelate anche delle notizie riguardo al periodo d’inizio delle riprese: il film sequel partirà con i lavori sul set in autunno.

Nonostante la critica non abbia affatto apprezzato Winnie the Pooh: Blood and Honey, il lungometraggio ha suscitato un certo clamore per l’utilizzo di un personaggio così legato al mondo dell’infanzia all’interno di una produzione horror.

E proprio a proposito, il regista Rhys Frake-Waterfield ha parlato della sua intenzione di realizzare altri adattamenti simili, coinvolgendo personaggi come Bambi, Peter Pan e i Teletubbies.

In Winnie the Pooh: Blood and Honey troviamo il personaggio di Christopher Robin che, recandosi al college, si ritroverà lontano dai suoi amici, che si sono sentiti abbandonati. Sarà così che Winnie e Pimpi inizieranno a commettere della atrocità contro altri esseri umani. Il film ha ottenuto 6 milioni di guadagni durante la sua distribuzione negli Stati Uniti.