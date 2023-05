Diablo 4, trailer di lancio per l’atteso action RPG di Blizzard

Diablo 4 torna a mostrarsi con il consueto trailer di lancio che ci offre una panoramica delle caratteristiche del gioco, riepilogando le varie classi, le meccaniche ed i nemici che troveremo nel gioco. Il filmato, che trovate qui sotto, ci permette inoltre di ammirare ancora una volta alcuni spezzoni di gameplay, ricordandoci infine che l’uscita è ormai vicina. Vediamo il trailer:

In arrivo il prossimo mese su PC e console, Diablo 4 è il nuovo capitolo della celebre serie Blizzard. Il gioco promette di essere il capitolo più cupo e tragico dell’intera saga e di espanderne inoltre le potenzialità con diversi nuovi elementi. Una delle grosse novità di Diablo IV riguarda una dimensione open world che prevede lo spostamento su cavalcaturae la possibilità di incontrare casualmente altri giocatori.

Inoltre, il gioco permetterà anche di personalizzare il proprio guerriero in maniera estremamente profonda. Potremo, infatti, intraprendere il viaggio scegliendo le classi del Barbaro, dell’Incantatore, del Tagliagole, del Druido, del Negromante. Ma la vera novità è che, a differenza dei capitoli precedenti, in Diablo IV le opzioni di scelta per la creazione dei personaggi sono pressoché infinite.

Prima di lasciarvi, vi ricordiamo che Diablo 4 sarà disponibile dal 6 giugno 2023 per PC, PS5, PS4, Xbox Series X|S e Xbox One.