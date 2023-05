Dead by Daylight: Nicolas Cage farà parte dei personaggi del gioco

Dead by Daylight spegnerà presto sette candeline e i fan del popolare horror asimmetrico si aspettavano di certo grandi sorprese per celebrare l’evento, tuttavia siamo piuttosto sicuri che nessuno avesse previsto la prossima aggiunta al già iper-ricco roster di killer e survivor del gioco: Nicolas Cage. Sì, l’attore. No, non uno dei personaggi interpretati da Nicolas Cage – come Red Miller, il personaggio del bizzaro cult “Mandy” scritto e diretto da Panos Cosmatos-, ma proprio Nicolas Cage nei panni di Nicolas Cage.

Doveva essere uno degli annunci previsti per la diretta streaming del settennale del gioco, che si terrà tra pochissimi giorni, ma come è spesso (leggasi: sempre) successo negli ultimi anni, la notizia è stata intercettata dai leaker prima che BHVR Interactive potesse sorprendere i fan. Così, il publisher è stato costretto a far buon viso a cattivo gioco e condividere il trailer del nuovo personaggio in anteprima.

Nicolas Cage apparirà presto in Dead by Daylight. “Non c’è niente di più potente dell’immaginazione”, dice Cage nel teaser condivido da BHVR. “Può plasmare la trama della realtà, trasformando tutto ciò che potresti pensare di conoscere.”

It’s the performance of a lifetime.

Dead by Daylight: Nicolas Cage. Coming to a realm near you. Learn more on July 5th. pic.twitter.com/A96yvZPYpt — Dead by Daylight (@DeadbyDaylight) May 17, 2023

Cage interpreterà se stesso nel ruolo di un Sopravvissuto. “Dopo innumerevoli premi e più di cento film girati in tutto il mondo, Nicolas Cage ha visto tutto e fatto tutto, o almeno così pensava”, recita un breve annuncio. “Mentre era sul set a girare il ruolo della sua vita, la sua performance ha evocato L’Entità, un essere maligno di potere incomprensibile. L’attore si è ritrovato presto catapultato in una nebbia ultraterrena, costretto a sopravvivere a una serie di spaventosi Assassini più letali persino del più acido critico cinematografico.”

Dead by Daylight deve il suo successo ad un ricco roster di sopravvissuti e killer, alcuni originali, altri invece presi in prestito da alcune delle saghe horror più famose di sempre: da Freddy Kruger a Michale Myers, passando ovviamente per Leatherface, Ghostface, Pinhead e moltissimi altri. L’ultimo killer inserito nel gioco è una magnate del tech ossessionata dalla sorveglianza.

Nicolas Cage non è l’unica novità in arrivo su Dead by Daylight intercettata dai leaker. Alcune popolari pagine Twitter suggeriscono che presto arriveranno anche dei cosmetici in collaborazione con le band metal “Iron Maiden” e “Slipknot”, oltre che un nuovo killer dalle tinte Sci-Fi chiamato la “Singolarità”.