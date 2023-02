Dead by Daylight: il nuovo killer è un’imprenditrice tech ossessionata dalla cyber-sorveglianza

BHVR ha annunciato ufficialmente il prossimo DLC del suo acclamato videogioco Dead by Daylight, che quest’anno si appresta a festeggiare sette anni di attività. Si chiama Tools of Torment ed includerà ben tre nuovi personaggi, incluso un nuovo spietato killer ispirato al mondo della tecnologia.

Il roster dei killer giocabili include già alcune delle leggende dell’horror, tra cui Sadako di Ringu, Pinhead di Hell Raiser, oltre a Freddy Kruger, Michael Myers e Leatherface. Dead by Daylight è un videogioco horror online asimmetrico: durante ogni partita quattro sopravvissuti devono collaborare tra di loro per riparare cinque generatori e riuscire ad aprire i cancelli per scappare, prima di venire massacrati da un killer che dà loro la caccia.

Tools of Torment introduce la Skull Merchant, un killer ossessionato dalla cyber-sorveglianza che, nella sia vita precedente, era la CEO di una startup tecnologica. Il suo potere? Disseminare la mappa di droni che danno la caccia ai sopravvissuti.

Adriana Imai, alias del The Skull Merchant, è una ricca dirigente tecnologica che, quando non elimina la concorrenza come qualsiasi buon monopolista, utilizza i teschi delle sue vittime passate per costruire droni aerei per dare la caccia alla prossima preda.

Il potere della Skull Merchant, Occhi nel Cielo, le consente di inviare fino a quattro droni per cercare i sopravvissuti che deve eliminare. Una volta che Imai ha individuato i suoi bersagli, può utilizzare un artiglio per eliminarli. Insieme ad Imai, lo sviluppatore di Dead by Daylight Behavior Interactive ha aggiunto due nuovi sopravvissuti come parte dell’aggiornamento “Tools of Torment”. Thalita e Renato Lyra sono fratelli originari del Brasile. Prima di essere gettati nell’inferno che è il mondo di Dead by Daylight, Thalita e Renato possedevano un’attività di volo di aquiloni che supportava i bambini della loro comunità locale. I due personaggi introducono sei nuovi perk che ricompensano soprattutto la collaborazione con gli altri sopravvissuti.

“Tools of Torment” introduce finalmente anche la nuova versione aggiornata di alcune delle mappe più datate, tra cui Shelter Woods. Il DLC sarà disponibile a partire dal 7 marzo quando arriverà su PC e console.

Nel frattempo è disponibile la beta pubblica per PC e potete farvi un’idea delle caratteristiche dei nuovi personaggi dando un occhio ai video di alcuni content creator. Le opinioni della community non sono particolarmente entusiaste e moltissimi giocatori chiedono già a gran voce che le abilità del killer, giudicate lontane dall’attuale meta, vengano ripensate.