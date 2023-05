Ahsoka: rivelata la data d’uscita su Disney+

Dopo che è stato rivelato il teaser, e dopo che la serie TV è stata tra i temi di discussione della Star Wars Celebration 2023, è stata svelata la data d’uscita di Ahsoka: il progetto di Lucasfilm uscirà sulla piattaforma streaming Disney+ il 31 agosto.

La notizia non è ancora ufficiale, ed a tirarla fuori per primo è stato il sito Disney Movie Insiders. Se verrà confermata la data d’uscita di Ahsoka anche a livello ufficiale, la serie TV dell’universo di Star Wars arriverà su Disney+ poco dopo la pubblicazione di Marvel’s Secret Invasion, in uscita a fine luglio.

Protagonista del progetto è il personaggio presentato nei cartoni animati di Star Wars, e che avrà il volto di Rosario Dawson. In Ahsoka ci saranno anche Natasha Liu Bordizzo nel ruolo di Sabine Wren e Mary Elizabeth Winstead in quello di Hera Syndulla.

E poi vedremo Eman Esfandi nei panni dello Jedi Ezra Bridger e Thrawn (Lars Mikkelsen). La serie è scritta da Dave Filoni, che ne è produttore esecutivo insieme a Jon Favreau, Kathleen Kennedy, Colin Wilson e Carrie Beck.