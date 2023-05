Tron: Ares – Le riprese del film con Jared Leto inizieranno a luglio

Online sono trapelate notizie riguardo alla produzione di Tron: Ares, il nuovo capitolo della saga che, in questa occasione, avrà come protagonista l’interprete Jared Leto. La data stabilita per l’inizio delle riprese è quella del 3 luglio, secondo quanto rivelato da Production List. La produzione si svolgerà a Vancouver.

Era da tempo che si parlava dell’inizio dei lavori di Tron: Ares, il terzo capitolo era in fase di stallo da un po’ di tempo, e questa notizia dà nuovamente certezza agli appassionati che, alla fine, il progetto si farà e si sta concretizzando.

Non si sa molto sul progetto Tron: Ares, se non il fatto che sarà collegato con il secondo capitolo della saga, Tron: Legacy che ha avuto Joseph Kosinski alla regia, e che è uscito nel 2010. In questa nuova produzione il filmmaker sarà Joachim Rønning.

Joachim Rønning ha già collaborato con la Disney curando la regia di progetti come Pirati dei Caraibi – La vendetta di Salazar e Maleficent – Signora del male. Mentre per quanto riguarda Jared Leto lo vedremo a luglio nel film La Casa dei Fantasmi.