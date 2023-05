Star Wars Jedi: Survivor, patch 5 disponibile oggi su PC: tutti i dettagli dell’aggiornamento

Electronic Arts e Respawn Entertainment hanno reso disponibile su la patch 5 di Star Wars Jedi: Survivor. Gli utenti PS5 e Xbox Series X|S la potranno invece scaricare tra qualche giorno.

Come sappiamo Star Wars: Jedi Survivor presenta, sia su PC che su console, diversi problemi di natura tecnica che il team sta cercando di risolvere. La patch dunque mira a migliorare almeno parzialmente la situazione, correggendo alcuni difetti legati a performance, bug e ai frequenti crash segnalati dagli utenti.

Patch 5 for #StarWarsJediSurvivor arrives today (5/17) on PC. These improvements will be part of an upcoming console update, and we'll share that timing later once it's confirmed.🛠️

Full details here: https://t.co/LdyqGh0Azr pic.twitter.com/s3ixrMtabC

— EA Star Wars (@EAStarWars) May 17, 2023