Mission: Impossible – Dead Reckoning Parte Uno: trailer italiano e foto

Tom Cruise di nuovo in azione nello spericolato trailer italiano di Mission: Impossible – Dead Reckoning Parte Uno, settimo capitolo dello storico franchise action-spy in arrivo nelle sale cinematografiche a partire dal 12 luglio. Ve lo mostriamo insieme ad alcuni nuovi scatti dal set. Nel cast del film, oltre a Cruise, troviamo un variegato e ricchissimo ensemble composto da volti nuovi e facce note nel franchise, tra cui Hayley Atwell, Ving Rhames, Simon Pegg, Rebecca Ferguson, Vanessa Kirby, Esai Morales, Pom Klementieff, Mariela Garriga, Henry Czerny, Shea Whigham, Greg Tarzan Davis, Charles Parnell, Frederick Schmidt, Cary Elwes, Mark Gatiss, Indira Varma e Rob Delaney.

In Mission: Impossible – Dead Reckoning Parte Uno, Ethan Hunt e la sua squadra dell’IMF si trovano di fronte alla sfida più pericolosa che abbiano mai affrontato: trovare e disinnescare una nuova terrificante arma che minaccia l’ intera umanità. Con il destino del mondo e il controllo del futuro appesi a un filo, la squadra inizierà una frenetica missione in tutto il mondo, per impedire che l’arma cada nelle mani sbagliate. Messo di fronte a un nemico misterioso e onnipotente, tormentato da forze oscure del passato, Ethan sarà costretto a decidere se sacrificare tutto per questa missione, comprese le vite di coloro che gli stanno più a cuore.

Dead Reckoning Parte Uno è un film scritto e diretto da Christopher McQuarrie, che torna alla regia dopo aver già lavorato ai precedenti titoli della serie “Rogue Nation” e “Fallout.” Alla produzione del lungometraggio ci sono lo stesso Cruise, il regista McQuarrie, J.J. Abrams, David Ellison e Jake Meyers. Il film, come anticipato precedentemente, arriverà nelle sale cinematografiche il 12 luglio di quest’anno, mentre “Dead Reckoning Parte Due” è previsto per un’uscita fissata al 28 giugno 2024, e dovrebbe essere l’ultima volta in cui Tom Cruise vestirà i panni di Ethan Hunt: sarà anche la fine del franchise?

