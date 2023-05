Johnny Depp dichiara di non sentirsi boicottato da Hollywood

Durante il Festival di Cannes 2023 Johnny Depp ha presentato il film Jeanne du Barry assieme a Maiwenn. Nel corso della conferenza stampa di presentazione del lungometraggio l’interprete si è espresso su ciò che è accaduto negli ultimi anni della sua carriera e vita, ed ha dichiarato di non sentirsi boicottato da Hollywood.

Ecco le sue parole:

Se mi sono sentito boicottato da Hollywood? Dovresti non avere il polso per pensare, ‘No. Niente di tutto questo sta accadendo. È uno strano scherzo’. Quando ti viene chiesto di lasciare un film che stai facendo a causa di qualcosa che è semplicemente aria fritta, ti senti boicottato. Però non mi sento boicottato da Hollywood semplicemente perché non penso a Hollywood. In questo periodo ognuno vorrebbe sentirsi sé stesso, ma non lo può fare. Bisogna essere in linea con chi ti trovi di fronte. Se vuoi vivere quel tipo di vita ti auguro il meglio.