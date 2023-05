I Gemelli 2: il film non si farà a causa di Jason Reitman

Ecco cosa ha rivelato Arnold Schwarzenegger sul film I Gemelli 2, un sequel che probabilmente non si farà.

Arnold Schwarzenegger ha di recente parlato con il The Hollywood Reporter, spiegando, tra le altre cose, per quale motivo non si farà il film I Gemelli 2. Sembra che la produzione sia stata stoppata da Jason Reitman.

Ecco le parole dell’attore:

Jason Retiman ha fatto saltare tutto, ed ha letteralmente stoppato il progetto dopo la morte del padre. Ivan Reitman voleva davvero tanto fare il sequel de I Gemelli. Anche io lo volevo, e pure Danny DeVito lo desiderava. E poi avevamo anche i soldi per finanziare il film. Ma dopo la morte del padre, Jason ci disse che quell’idea a lui non era mai piaciuta, ed ha messo da parte tutto. Ora sto sviluppando un altro progetto con Danny. Lui è davvero divertente e talentuoso, e mi piace molto lavorarci insieme.

Nel soggetto de I Gemelli 2, di cui era stata anticipata qualcosa, sarebbe stato messa al centro l’idea che i due gemelli interpretati da Arnold Schwarzenegger e Danny DeVito avrebbero trovato un altro fratello, il cui ruolo sarebbe stato interpretato Tracy Morgan.