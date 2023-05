WhatsApp ha annunciato una nuova funzione perfetta per gli “ossessionati dalla privacy”

Chat Lock consente di proteggere una o più conversazioni usando i dati biometrici. La chat sparisce dall'elenco e il telefono non mostrerà le notifiche dei messaggi.

WhatsApp ha appena annunciato una nuova funzione chiamata “Chat Lock” che permetterà agli utenti di mantenere più private determinate conversazioni. Lo strumento consente di bloccare qualsiasi conversazione, inserendola in una cartella specializzata accessibile solo tramite dati biometrici, come l’impronta digitale o la scansione del volto, o inserendo una password attuale. Ciò nasconde automaticamente qualsiasi riferimento alle chat bloccate nel feed delle notifiche.

Bloccare una chat sembra abbastanza semplice. Basta toccare il nome della chat individuale o di gruppo e selezionare l’opzione di blocco. Quando si desidera leggere la chat, bisogna inserire la password o completare una scansione biometrica. WhatsApp afferma che questa è una “funzione fantastica” per coloro che condividono i telefoni con i membri della famiglia e vogliono evitare problemi quando “qualcun altro sta tenendo il telefono nel momento esatto in cui arriva un messaggio particolarmente importante.” Gli strumenti consentono anche di bloccare completamente WhatsApp dietro l’autenticazione biometrica, se desiderato.

Quando una conversazione è protetta usando la nuova funzione Chat Lock, l’applicazione non mostrerà nemmeno notifiche di nuovi messaggi in arrivo. Insomma, WhatsApp garantisce all’utente la massima privacy. Meta ha annunciato che presto la funzione Chat Lock verrà arricchita con nuove funzioni: ad esempio, sarà possibile impostare una password diversa per ogni conversazione.