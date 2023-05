The Thing With Feathers: Benedict Cumberbatch protagonista del film

Ecco tutti i dettagli su The Thing With Feathers, il nuovo film con protagonista Benedict Cumberbatch tratto da un romanzo bestseller.

Da poco è arrivata la notizia che Benedict Cumberbatch sarà il protagonista del film The Thing With Feathers, tratto dal romanzo Grief is the Thing With Feathers scritto da Max Porter, una storia che racconta di un padre e dei suoi due figli che devono fare i conti con il lutto seguito alla morte della loro moglie e madre.

Cumberbatch vestirà i panni di un giovane padre che, subito dopo la morte della moglie, si troverà ad essere perseguitato da strane presenze. La creatura che lo inquieta è conosciuta come il Corvo, e sembra essere uscita fuori dai suoi lavori di illustratore. Questa presenza lo obbligherà a riplasmare, in qualche modo, la famiglia.

Lo stesso Cumberbatch ha dichiarato di essere un fan di Max Porter, e che si tratterà di un adattamento all’altezza. Il libro da cui è tratta la storia è stato inserito dal The New York Times tra i cento romanzi migliori dello scorso decennio. Il progetto sarà prodotto da Andrea Cornwell con la SunnyMarch che renderà partecipi Adam Ackland e Leah Clarke. La sceneggiatura è realizzata con il contributo di Film4, che farà anche da produttrice.