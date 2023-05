OpenAI prepara un nuovo modello di intelligenza artificiale open-source

OpenAI sta per rilasciare un nuovo modello linguistico open-source al pubblico, secondo quanto riportato da The Information. Questa mossa arriva mentre le alternative open-source a ChatGPT si stanno moltiplicando. A febbraio, Meta ha rilasciato dei modelli che hanno permesso ai ricercatori di accedere a tecnologie sofisticate e di trasformarle rapidamente in software in grado di competere con la tecnologia proprietaria di Google e OpenAI. ChatGPT di OpenAI, noto per la sua capacità di produrre prosa o poesia a comando, ha attirato l’attenzione nella Silicon Valley. Gli investitori vedono nell’IA generativa la prossima grande area di crescita per le aziende tecnologiche. A gennaio, Microsoft ha annunciato un investimento multimiliardario in OpenAI, approfondendo i suoi legami con la startup e ponendo le basi per una maggiore competizione con la rivale Alphabet Inc (azienda madre di Google). Ora anche Meta Platforms si sta affrettando a unirsi alla competizione con Microsoft e Google per rilasciare prodotti di IA generativa in grado di creare scrittura, arte e altri contenuti simili a quelli umani.