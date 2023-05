Microsoft – Activision Blizzard, l’UE dà il via libera all’acquisizione

Come ampiamente anticipato, l'UE ha dato l'ok all'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft per 68,7 mld di dollari.

Microsoft ha superato un ostacolo significativo nel suo tentativo di acquistare Activision Blizzard per 68,7 miliardi di dollari. Come previsto, l’Unione Europea ha dato il via libera all’acquisizione. La Commissione europea ha dichiarato che Microsoft dovrà garantire la piena conformità agli impegni presi per offrire i suoi giochi su altre piattaforme, in particolare sui servizi di cloud gaming.

Il mese scorso l’antitrust del Regno Unito ha bocciato l’acquisizione, citando rischi per la libera concorrenza. Microsoft e Activision hanno annunciato un ricorso. Gli effetti di una possibile approvazione a ‘macchia di leopardo’, cioè con alcuni enti nazionali o sovranazionali che danno luce verde e altri che tentano di bloccare l’accordo, non sono ancora chiari.

Attualmente, Activision non offre ancora i suoi titoli sui servizi di cloud gaming. I regolatori della Commissione europea hanno stabilito che il mercato dello streaming di giochi è relativamente piccolo allo stato attuale e che rendere i giochi di Activision disponibili su piattaforme di cloud potrebbe contribuire alla sua crescita. Se Microsoft offrisse esclusivamente i giochi di Activision sul proprio servizio di cloud, ciò potrebbe ostacolare la concorrenza, ha affermato l’UE.

Microsoft ha firmato accordi decennali con Nintendo e con servizi di cloud gaming come NVIDIA GeForce Now e Boosteroid per rendere disponibili i suoi giochi e quelli di Activision. Di conseguenza, i regolatori hanno dichiarato che gli impegni di Microsoft “risolvono completamente le preoccupazioni in materia di concorrenza identificate dalla Commissione e rappresentano un miglioramento significativo per il cloud gaming rispetto alla situazione attuale”.

“I videogiochi attirano miliardi di utenti in tutto il mondo. In un settore in così rapida crescita e dinamico, è fondamentale proteggere la concorrenza e l’innovazione. La nostra decisione rappresenta un passo importante in questa direzione, portando i popolari giochi di Activision su molti più dispositivi e consumatori rispetto al passato grazie allo streaming di giochi tramite cloud”, ha dichiarato la responsabile della concorrenza della Commissione europea, Margrethe Vestager. “Gli impegni offerti da Microsoft consentiranno per la prima volta lo streaming di tali giochi su qualsiasi servizio di cloud gaming, migliorando la concorrenza e le opportunità di crescita”.