I Samsung Galaxy Z Fold5 e Z Flip5 verranno presentati in anticipo

Secondo il blog sudcoreano Chosun Media, Samsung presenterà il Galaxy Z Fold5 e il Galaxy Z Flip5 il 26 luglio, con le vendite che inizieranno l’11 agosto. Quest’anno l’evento di presentazione dedicato ai telefoni pieghevoli potrebbe arrivare con un piccolo anticipo agli anni passati. Tendenzialmente, l’evento Unpacked estivo si è quasi sempre tenuto ad agosto.

Secondo le anticipazioni rilanciate da Chosun Media, per la prima volta l’evento si terrà in Corea del Sud e non negli Stati Uniti d’America. Del resto, proprio la Corea è uno dei più importanti mercati per il segmento degli smartphone pieghevoli.

Non è l’unica novità, dato che pubblicazione afferma che Samsung porterà per la prima volta l’evento nella sua patria. Samsung organizzerà l’evento Unpacked a Seoul, in Corea del Sud, anziché negli Stati Uniti.

Inoltre, citando una fonte dell’industria, la pubblicazione ha affermato che il motivo per cui i dispositivi pieghevoli verranno svelati in anticipo quest’anno è la performance lenta del settore dei semiconduttori di Samsung, che rende importante che la divisione mobile del conglomerato coreano ottenga buoni risultati. Secondo alcuni analisti, lanciare il Galaxy Fold5 e il Galaxy Flip5 in anticipo rispetto al solito creerà un intervallo sufficiente tra i dispositivi pieghevoli e la linea di iPhone 15 di Apple, prevista per essere annunciata a settembre, il che potrebbe aiutare Samsung a vendere più smartphone.