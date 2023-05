Ami i concerti? Apple ti viene incontro con due novità pensate per te

Apple vuole andare oltre lo streaming di musica dal vivo e aiutarti a trovarla nella vita reale. Per farlo ha lanciato due nuove funzionalità per Apple Music e Mappe

Apple vuole andare oltre lo streaming di musica dal vivo e aiutarti a trovarla nella vita reale. L’azienda ha aggiunto funzionalità di scoperta dei concerti sia su Apple Maps che su Apple Music. In Maps troverai oltre 40 “Guide” curate che mettono in evidenza luoghi dove si tengono i concerti più popolari in 14 grandi città di tutto il mondo, come un club di musica techno a Brooklyn e sale sinfoniche a Vienna. Ciò potrebbe aiutarti a decidere dove andare quando stai visitando una nuova città. Puoi anche sfogliare gli spettacoli in programma in quei luoghi tramite una nuova tab su Shazam che attinge informazioni da Bandsintown.

Apple Music, invece, permette di sfogliare gli spettacoli futuri di un musicista. Se un artista preferito si esibisce presto, ciò potrebbe aiutarti a ottenere i biglietti. C’è anche una sezione Setlist in cui puoi ascoltare brani eseguiti in determinati tour. Entrambe le esperienze sono disponibili a partire da oggi.

Apple ha più volte spiegato che Apple Music viene curato da una redazione in carne ed ossa, che cura le playlist da promuovere nella homepage selezionando i brani e gli artisti. Allo stesso tempo, Apple Maps da tempo include alcune altre liste molto simili, ad esempio suggerendo i migliori ristoranti e tour enogastronomici in alcune città selezionate.