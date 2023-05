What We Do in the Shadows 5: ecco quando uscirà la nuova stagione

FX ha comunicato quando arriveranno i nuovi episodi di What We Do in the Shadows, e lo ha fatto attraverso un video pubblicato su Twitter, in cui ha annunciato la data: What We Do in the Shadows 5 uscirà su FX il 13 luglio. Attediamo comunicazioni di Disney+, che annuncerà prossimamente se anche in Italia vedremo a partire dalla stessa data i nuovi episodi.

Ecco il tweet della serie TV.

We’re calling it hot vampire summer. FX’s What We Do in the Shadows returns 7.13 on FX. Stream on Hulu. pic.twitter.com/zy0jY8BRBq

— What We Do In The Shadows (@theshadowsfx) May 15, 2023