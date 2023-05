The Boogeyman: il nuovo inquietante teaser

Ecco il nuovo teaser di The Boogeyman, il film tratto dal racconto di Stephen King che sta già facendo discutere per il suo alto tasso horror.

I 20th Century Studios hanno pubblicato un nuovo teaser di The Boogeyman, lanciando la campagna di acquisto biglietti per il lungometraggio che arriverà nelle sale cinematografiche a luglio. Nel filmato possiamo vedere tutto il potenziale horror del film.

Ecco il teaser.

Don’t go alone. Get tickets now for #TheBoogeyman, only in theaters June 2. https://t.co/JSbb1JtNm7 pic.twitter.com/ZXD006QYrT — 20th Century Studios (@20thcentury) May 15, 2023

La storia di The Boogeyman vede protagoniste la liceale Sadie Harper e sua sorella minore Sawyer. Entrambe sono sconvolte dalla morte della madre e non ricevono molto supporto dal padre, Will, un terapista che sta, a sua volta, affrontando il suo dolore. Ma quando un paziente disperato si presenta improvvisamente a casa loro in cerca di aiuto, lascia dietro di sé una entità soprannaturale che va a caccia di famiglie nutrendosi della sofferenza delle sue vittime.

A dirigere il lungometraggio c’è Rob Savage (Dashcam, Host) mentre il cast vede protagonisti Chris Messina, David Dastmalchian, e Sophie Thatcher. La sceneggiatura è stata scritta da Mark Heyman e dagli autori di A Quiet Place, ovvero Bryan Woodse Scott Beck.