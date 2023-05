Ritorno al Futuro: Michael J. Fox non vorrebbe un reboot

Michael J. Fox è tornato a parlare di recente di Ritorno al Futuro, e delle possibilità che possa esserci un reboot della trilogia, ma a suo parere non si tratterebbe di una buona idea. Ne ha parlato di recente con Variety.

Ecco le sue parole:

Non è una cosa che mi piace molto, ma io sono stato già pagato per aver fatto il mio, perciò fate ciò che volete. Ma non credo ci sia bisogno di un reboot, cosa ci sarebbe da dire in più? Ci sarebbe un modo migliore per raccontare la storia? Non credo.