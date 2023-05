PNRR: un cambiamento rivoluzionario per la Pubblica Amministrazione

Durante il Forum civica svoltosi presso il Monastero di Camaldoli (Arezzo), Antonio Colaianni, direttore centrale della Finanza Locale del ministero dell’Interno, ha espresso la sua opinione sul Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), affermando che segna un importante cambiamento all’interno della Pubblica Amministrazione (PA).

Colaianni ha sottolineato la fortuna di avere i gabinetti dei prefetti che monitorano le buone pratiche sul territorio. Questo approccio consente di individuare e promuovere le iniziative di successo all’interno delle diverse realtà locali. Il PNRR rappresenta quindi un’opportunità per implementare cambiamenti significativi nell’amministrazione pubblica, incoraggiando un approccio più efficiente e orientato ai risultati.

Il direttore centrale ha evidenziato l’importanza di integrare valori etici, morali e civici nella Pubblica Amministrazione. Questo aspetto è fondamentale per garantire una gestione trasparente, responsabile e orientata al bene comune. Il PNRR offre un quadro strategico che permette di promuovere e valorizzare tali valori, incoraggiando un’amministrazione più efficiente, partecipativa e vicina ai cittadini.

Inoltre, Colaianni ha sottolineato l’importanza del coinvolgimento delle diverse parti interessate nella definizione e nell’attuazione delle politiche pubbliche. Questo coinvolgimento attivo dei cittadini, delle organizzazioni della società civile e del settore privato favorisce una governance più inclusiva e democratica.

Il PNRR rappresenta una grande opportunità per l’Italia, non solo in termini di sviluppo economico e sociale, ma anche per rafforzare la qualità dell’amministrazione pubblica e promuovere una cultura di trasparenza, efficienza e responsabilità. L’obiettivo è quello di creare un sistema amministrativo moderno, in grado di rispondere alle sfide del presente e del futuro.