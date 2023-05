Meningite meningococcica: la vaccinazione come strumento di protezione

La meningite meningococcica, un’infezione batterica grave e potenzialmente mortale, è stata al centro di una tavola rotonda promossa da Adnkronos Comunicazione con il supporto di GSK. Questa malattia invasiva può avere esiti disabilitanti o fatali, ma ci sono armi per proteggersi. Esistono vaccini per prevenire le meningiti batteriche più comuni, come quella pneumococcica, meningococcica e da Haemophilus influenzae di tipo B. Tuttavia, l’efficacia dei vaccini può variare a seconda dei sierotipi. In particolare, per il meningococco esistono vaccini efficaci contro i sierotipi ACWY e B, che sono ampiamente disponibili per le categorie a rischio e le diverse fasce d’età.

La meningite meningococcica colpisce principalmente i bambini, gli adolescenti e gli anziani. La vaccinazione è fondamentale per proteggere le persone durante i periodi più a rischio. Le coperture vaccinali nel Veneto e nel Friuli Venezia Giulia sono incoraggianti, con percentuali elevate di vaccinazione tra i bambini e gli adolescenti. Tuttavia, sono necessari ulteriori sforzi per raggiungere una copertura completa.

Le best practice adottate includono la co-somministrazione di vaccini durante le sedute vaccinali e la collaborazione tra specialisti, medici di famiglia, farmacisti e pediatri per garantire che le informazioni sulla vaccinazione e gli eventuali effetti avversi siano condivise correttamente con i genitori e gli adulti. Inoltre, sono state sviluppate iniziative specifiche per vaccinare i soggetti fragili e a rischio, come i pazienti oncologici, diabetici, cardiopatici e con insufficienza renale.

L’esperienza della pandemia da COVID-19 ha sottolineato l’importanza della vaccinazione, non solo per le fasce di età, ma anche per le persone con condizioni di rischio, come comorbilità e patologie rilevanti. Questo principio si applica anche ad altre malattie batteriche invasive come la meningite da meningococco e pneumococco. L’adesione all’offerta vaccinale è cruciale per ridurre il rischio di complicazioni gravi nelle persone con queste condizioni.