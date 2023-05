La sirenetta: Halle Bailey nel backstage del film e sul palco di Disneyland a cantare Part of Your World

Il nuovo dietro le quinte de La Sirenetta ci racconta i retroscena dal live action con Halle Bailey, che vediamo anche cantare a Disneyland in un altro video.

I Walt Disney Studios hanno rilasciato una nuova featurette di backstage per La Sirenetta, atteso e chiacchieratissimo lungometraggio live action ispirato alla fiaba originale e remake del grande Classico animato anni ’90. Nel dietro le quinte, cast e crew del film esprimono i loro pensieri sulla nuova interpretazione di Ariel fornita dalla protagonista Haile Bailey, che afferma:

Io non ho decidamente capito come tutto ciò sia potuto accadere: mi vengono i brividi solo a pensarci.

Vediamo inoltre un video ufficiale in cui l’attrice e cantante interpreta la celebre canzone “Part of Your World” a Disneyland.

La Sirenetta racconta una inedita versione della classica storia di Ariel, una bellissima e vivace giovane sirena in cerca di avventura. Ariel, la figlia più giovane di Re Tritone e la più ribelle, desidera scoprire di più sul mondo al di là del mare e, mentre esplora la superficie, si innamora dell’affascinante principe Eric. Alle sirene è vietato interagire con gli umani, ma Ariel segue il suo cuore e stringe un patto con la malvagia strega del mare, Ursula, che le offre la possibilità di sperimentare la vita sulla terraferma, mettendo però in pericolo la sua stessa vita nonché la corona di suo padre.

La pellicola, diretta da Rob Marshall e distribuita nelle sale da The Walt Disney Company Italia a partire dal 24 maggio, é interpretata da Halle Bailey, Daveed Diggs, Jacob Tremblay, Awkwafina, Jonah Hauer-King, Art Malik, Noma Dumezweni, Javier Bardem e Melissa McCarthy.

Yana_C e Sara Labidi presteranno le proprie voci, rispettivamente nelle canzoni e nei dialoghi, alla protagonista Ariel nella versione italiana, mentre Simona Patitucci, che aveva doppiato proprio Ariel nel classico d’animazione, sarà questa volta la voce della malvagia strega del mare Ursula. Tra le voci italiane del film anche l’autore e cantante Mahmood, nel ruolo dell’iconico personaggio di Sebastian.

