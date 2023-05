La NASA usa robot serpenti per cercare vita aliena

Secondo Futurism, il serpente robot, noto come Exobiology Extant Life Surveyor (EELS), sarà in grado di cercare vita aliena in una serie di terreni finora impossibili da percorrere. Tra questi, l’oceano sotterraneo di Encelado, una luna di Saturno, dove il suo design a spirale gli permetterà di muoversi e arrampicarsi sulla superficie e di navigare sott’acqua.

Ma il serpente robot EELS (del Jet Propulsion Laboratory della NASA) non è solo in grado di esplorare mondi alieni. Può essere utilizzato anche sulla Terra per esaminare fessure profonde e altri luoghi altrimenti inaccessibili, utilizzando i suoi sensori avanzati per mappare le aree sotterranee, come è già stato fatto nelle Montagne Rocciose canadesi coperte di ghiaccio. In quella “spedizione”, la testa del sensore è stata calata sotto la superficie delle montagne con dei cavi, ma il robot EELS sarà in grado di dispiegare autonomamente la sua testa nel nuovo progetto.

Questo robot avanzato, però, deve essere in grado di fare molto di più che serpeggiare all’interno di mondi alieni. Deve essere in grado di prendere decisioni su come muoversi al meglio in una regione inesplorata. Come riporta Futurism, Rohan Thakker, responsabile dell’autonomia del progetto EELS, ha dichiarato che le missioni del robot potrebbero essere paragonate a quelle di un veicolo a guida autonoma che viaggia senza strade, cartelli o semafori e deve “capire qual è la strada” lungo il percorso. Per potersi immergere nell’oceano alieno di Encelado, il serpente robot dovrà trovare la strada per scendere in uno dei numerosi crepacci ghiacciati che si trovano sotto la superficie della luna. Ciò significa che l’EELS dovrà essere in grado di fare un salto di 30 metri in autonomia, un’impresa che sarà testata nella stessa catena montuosa canadese nel corso dell’anno. La sfida ingegneristica che comporta la realizzazione di una missione di questo tipo è enorme, ma il design e il funzionamento del robot sembrano già sorprendenti e rappresentano una delle realizzazioni robotiche più avanzate mai tentate.