Google Pixel: segnalati episodi di surriscaldamento dopo un recente aggiornamento

Alcuni utenti di telefoni Pixel, in particolare del Pixel 6 Pro, stanno segnalando problemi di surriscaldamento e scaricamento eccessivo della batteria dopo un aggiornamento dell’app di Google distribuito il 12 maggio. Un lettore di Engadget ha contattato il sito per riferire di aver notato un consumo anomalo della batteria dell’6 Pro, nonostante il telefono fosse in carica e non utilizzato attivamente. Anche altri utenti di Pixel hanno segnalato lo stesso problema su Reddit e sui forum di supporto di Google, affermando che la batteria si scarica rapidamente e il telefono si surriscalda, potenzialmente danneggiando la batteria e altri componenti delicati, come il processore.

Coloro che hanno cercato assistenza da parte di Google lamentano l’assenza di supporto da parte dell’azienda, mentre alcuni utenti hanno provato a tornare a una versione precedente dell’app di Google senza risolvere il problema. Engadget scrive che numerosi utenti sospettano che il problema potrebbe essere di natura server-side, ma non hanno modo di verificare se l’app stia cercando di contattare continuamente il server.

La situazione ha suscitato preoccupazione tra gli utenti di Pixel, che si trovano a dover gestire un consumo anomalo della batteria e il surriscaldamento del telefono. Al momento non sono state fornite soluzioni definitive per il problema, ma gli utenti continuano a segnalare l’incidente e sperano in un intervento da parte di Google per risolvere la situazione.