Fast X: ecco il final trailer del film

Online è stato pubblicato il final trailer di Fast X, il lungometraggio che sta portando verso la conclusione del franchise, e che sarà disponibile nelle sale cinematografiche dal 18 maggio.

Ecco il trailer.

In questo nuovo film Dom Toretto e la sua famiglia devono fare i conti con il passato. Dopo aver annientato in Fast Five il boss brasiliano Hernan Reyes, e dopo aver distrutto il suo impero su un ponte di Rio De Janeiro, il figlio Dante si presenta alla ricerca di vendetta. Il suo obiettivo è quello di far pagare a Dom Toretto il più alto prezzo possibile dopo avergli portato via il padre.

Diretto da Louis Leterrier (già autore di Clash of the Titans e The Incredible Hulk), Fast X vede presenti nel cast, oltre al Dominic Toretto di Vin Diesel ed al villain interpretato da Jason Momoa, anche Michelle Rodriguez, Tyrese Gibson, Chris “Ludacris” Bridges, Nathalie Emmanuel, Jordana Brewster, Sung Kang, Jason Statham, John Cena, e Scott Eastwood, con la presenza delle attrici premio Oscar Helen Mirren e Charlize Theron.