Epic OneWater Brew: la birra prodotta con acqua usata (per la doccia)

Si chiama Epic OneWater Brew ed è una birra in stile kölsch (birra ad alta fermentazione prodotta tradiionalmente a Colonia, in Germania) che, secondo il Guardian, è prodotta con acque reflue riciclate. È prodotta con le acque grigie di un complesso di appartamenti di 40 piani a San Francisco. Ciò significa che le acque reflue dei piatti, del bucato e delle docce sono state utilizzate per produrre questa birra unica. “Volevamo fare qualcosa di divertente che fosse uno strumento coinvolgente per parlare con la gente, per entusiasmarla, ma anche per mostrare il potenziale non sfruttato del riutilizzo dell’acqua“, ha dichiarato al Guardian Aaron Tartakovsky, cofondatore e CEO di Epic Cleantec. L’azienda spera che la birra d’acqua serva come strumento per mostrare il potenziale non sfruttato dell’acqua riciclata. Uno scrittore del Guardian che ha testato la bevanda ne ha descritto il gusto come “piacevole, frizzante e “potabile”, senza note di doccia o di bucato“. Anche se questa descrizione era ovviamente scherzosa, vale la pena di notare che l’acqua di scarico, usata per la bevanda, viene trattata con cura per il controllo della qualità. Tartakovsky sostiene che la sua birra da doccia potrebbe essere più sicura della birra normale, grazie al rigoroso processo di analisi. “Molte volte in un birrificio si apre il rubinetto e l’acqua che si ottiene è quella con cui si produce”, ha spiegato. “Nel nostro caso, abbiamo così tanto controllo sul processo di trattamento che siamo stati in grado di modificare alcune fasi per dare ai birrai una tela bianca”. Il prodotto, per il momento, è stato creato solo a scopo dimostrativo, in quanto le normative vigenti sulla vendita di acqua potabile riciclata sono severe. Tartakovsky ha dichiarato al The Guardian che, sebbene il riutilizzo dell’acqua sia un’ottima idea, ci vorrà un po’ di tempo prima che la birra a doccia arrivi sugli scaffali dei negozi.

È interessante notare che non ci sono molti ingredienti off-limits nel mondo della birra. Come la birra da doccia, alcune birre sono prodotte con aragoste del Maine, maiali Mangalitsa, zenzero candito e biscotti di pan di zenzero. Altri ingredienti strani utilizzati nella birra sono quelli della pizza, come basilico, origano, pomodoro, aglio, ortiche, bacche di ginepro e pancetta. Negli ultimi anni i produttori di birra artigianale hanno sperimentato molto con questi ingredienti non tradizionali. Nonostante le leggi tedesche sulla purezza (la più antica legge sulla sicurezza alimentare ancora in vigore), che stabiliscono che la birra deve contenere acqua, malto, lievito e luppolo, sono disponibili molte birre insolite.