Apple iPhone 15 Pro: aumento di prezzi in vista? L’analista: “preparatevi ad una mazzata”

Secondo un noto analista, il nuovo iPhone 15 Pro in uscita a settembre avrà un prezzo addirittura più alto del suo predecessore (che in Italia parte da 1339€)

Secondo diversi rumor, Apple sta lavorando ad alcune novità per i prossimi iPhone di livello Pro. Le voci sulle specifiche dell’iPhone 15 Pro includono la presenza di una nuova fotocamere periscopio, bordi dello schermo ultra sottili e chipset di ultima generazione. Si parla anche dell’utilizzo di una cassa in titanio. Per tutti questi motivi, le informazioni più recenti suggeriscono che i prezzi degli iPhone 15 saranno ancora più alti per ampliare la differenza generazionale rispetto ai modelli di quest’anno.

Secondo una fonte di Weibo e l’analista Jeff Pu, Apple aumenterà il prezzo dell’iPhone 15 Pro per rendere più allettante l’iPhone 15 più economico, dato che l’iPhone 14 ‘base’ non ha raggiunto le aspettative di vendita. Si prevede che l’iPhone 15 Pro negli USA parta da 1.099 dollari, mentre l’iPhone 15 Ultra potrebbe richiedere una cifra di base ancora più alta, come 1.299 dollari.

Sebbene sia emersa preoccupazione per l’aumento dei prezzi, Apple ha affermato che i fan degli iPhone sono disposti a pagare di più per ottenere i migliori dispositivi. Il CEO Tim Cook ha sottolineato che gli iPhone sono diventati parte essenziale della vita delle persone.

La buona notizia è che tutte e tre (o quattro) le versioni degli iPhone 15 sembrano offrire funzionalità che riflettono meglio i loro prezzi. L’iPhone 15 base avrà una fotocamera da 48 MP e la Dynamic Island. L’iPhone 15 Pro e l’iPhone 15 Ultra includeranno ancora più funzionalità avanzate rispetto ai loro predecessori. Apple si prepara a lanciare gli iPhone 15 e 15 Pro insieme agli iPhone 15 Pro Max entro l’autunno di quest’anno, dopo aver annunciato il nuovo MacBook Air da 15 pollici alla WWDC 2023.