Peninsula: crowdfunding start up per il sequel di Train to Busan

CG Entertainment presenta la campagna di crowdfunding START UP! dedicata al film cult Peninsula, facente parte della saga di Train to Busan.

Fino al 5 giugno sarà attiva la campagna di crowdfunding START UP! di CG Entertainment per pubblicare, grazie a Tucker Film, in Limited Edition Blu Ray da collezione Peninsula. L’adrenalinico zombie movie di Yeon Sang-ho è il terzo capitolo della saga cult del cinema sud coreano, inaugurata con Seoul Station e consacrata grazie al successo internazionale di Train to Busan.

Selezionato al Festival di Cannes, Peninsula è stato presentato in anteprima italiana alla Festa del Cinema di Roma del 2020 e al Trieste Science+Fiction Festival ed è stato distribuito in Italia da Tucker Film. La Limited Edition Blu Ray numerata (500 copie) sarà pubblicata solo al raggiungimento di 300 pre-acquisti effettuati entro il 5 giugno sulla piattaforma CG tv a questo link: https://www.cgtv.it/film-dvd/peninsula/.

Si tratta dell’ennesima, interessante campagna del genere proposta da CG Entertainment, che periodicamente realizza crowdfunding simili per edizioni da collezione di film di culto: attualmente è in corso anche quella per “Una questione di stile – I capolavori restaurati di Wong Kar Wai” mentre tra quelle passate citiamo quella dedicata a Battle Royale.

L’EDIZIONE SARÀ COSÌ COMPOSTA:

Blu Ray del film

Slipcase di cartone

Artwork alternativo per l’amaray

Numerazione della copia (500 totali)

Nome dei partecipanti al crowdfunding

Gli extra “Peninsula is coming”, “Peninsula Making” e il Trailer originale

Ho voluto raccontare la storia di persone normali che vivono in una società razionale, moderna, e che improvvisamente devono reagire di fronte a un nuovo mondo, avvolto da una barbarie che si oppone ai valori umani. Peninsula ha sequenze d’azione mai viste prime in altri film coreani!

racconta Yeon Sang-ho.

Quattro anni dopo l’apocalisse zombie raccontata da Train to Busan, la penisola coreana è ancora devastata e cerca faticosamente di rialzarsi. Jung-seok, un ex militare che era riuscito a fuggire all’estero, riceve dal Governo l’incarico di tornare indietro e, con sua enorme sorpresa, s’imbatte in un gruppo di sopravvissuti… Nuova storia, nuovi personaggi, ma l’adrenalina è sempre la stessa e anche lo sguardo è sempre lo stesso: quello di Yeon Sang-ho.

