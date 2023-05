One for all: tutto sulla docuserie sportiva di Prime Video

Neo Studios annuncia il debutto di One For All, docuserie calcistica disponibile dal 25 maggio su Prime Video.

La docuserie sportiva in quattro parti One for all, dedicata alle stelle del calcio belga Thibaut Courtois, Romelu Lukaku e Axel Witsel annunciata dal pluripremiato studio di produzione globale, sarà disponibile in esclusiva su Prime Video in Benelux, Spagna, Italia, Regno Unito e Irlanda dal 25 maggio 2023. Vi presentiamo oggi le foto e il poster ufficiali e il trailer in lingua originale.

Tre leggendari giocatori di calcio internazionali belgi saranno i protagonisti della nuova serie documentario: Thibaut Courtois (Real Madrid CF), Romelu Lukaku (FC Internazionale Milano) e Axel Witsel (Club Atlético de Madrid) offrono una visione inedita della squadra nazionale e del loro futuro, delle loro performance alla Coppa del Mondo FIFA 2022, dei rapporti con i loro compagni di squadra e la dirigenza e della loro vita privata.

Prodotto da NEO Studios, One For All debutta in esclusiva su Prime Video in Italia, Benelux, Spagna, Regno Unito e Irlanda. Con sei mesi di riprese, la docu-serie in quattro episodi da trenta minuti ciascuno segue i giocatori in diversi continenti, mentre si preparano per le finali del più grande evento sportivo del mondo, insieme a una riflessione onesta su un’uscita inaspettata dalla fase a gironi, nonostante la squadra comprenda la maggior parte della sua “generazione d’oro”.

Nessuno ha mai avuto accesso al dietro le quinte dei Red Devils. One For All offre agli amanti del calcio mondiale una visione completa del tipo di preparazione mentale e fisica necessarie per competere ai massimi livelli del calcio internazionale, oltre a svelare l’aspetto privato dell’essere umano che si cela dietro a quello pubblico di un calciatore.

ha dichiarato Thibaut Courtois.

One For All mostra per la prima volta ai tifosi quello che onestamente penso dei Red Devils e su ciò che credo abbia davvero influenzato le nostre prestazioni in Qatar. Tra me, Thibaut e Axel, i fan di tutte le età potranno capire meglio com’è il calcio durante le partite di maggiore importanza, ma anche chi siamo noi fuori dal campo.

ha affermato Romelu Lukaku.

Insieme a Thibaut e Romelu, One For All offre tre prospettive incredibili e completamente diverse su cosa significhi essere un giocatore di calcio d’élite in un torneo che fa sentire la massima pressione: la Coppa del Mondo FIFA. Sono davvero felice di poter condividere la mia storia e le esperienze di ciò che abbiamo vissuto insieme, prima e durante il torneo.

ha aggiunto Axel Witsel.

Siamo felici di aver potuto lavorare a stretto contatto con queste stelle riconosciute a livello mondiale e di aver fornito un accesso così speciale al contesto di estrema pressione derivante dalla Coppa del Mondo e dalle aspettative dei tifosi. Gli appassionati di sport, indipendentemente dal tifo, apprezzeranno davvero l’intelligenza, l’onestà e il coraggio di questi giocatori che documentano parti della loro carriera e della loro vita personale, di cui raramente parlano pubblicamente.

ha confermato Anouk Mertens, CEO globale di NEO Studios.

One For All si unirà a una ricca selezione di documentari sportivi già disponibili in esclusiva su Prime Video tra cui Federico Chiesa: Back On Track, All or Nothing: Juventus, Marc Marquez: ALL IN, FC Bayern – Behind the Legend, The Pogmentary, All or Nothing: Arsenal, All or Nothing: Tottenham Hotspur, All or Nothing: Manchester City, Rooney, Take Us Home: Leeds United e molto altro ancora.

