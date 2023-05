Final Fantasy XVI: la data della demo verrà svelata presto, afferma Naoki Yoshida

A quanto pare, molto presto potremo finalmente avere un assaggio del nuovo Final Fantasy XVI. Naoki Yoshida ha rivelato che a breve verrà svelata la data d’uscita della demo gratuita dell’attesa esclusiva PS5. Questo dettaglio è stato svelato dal producer durante la diretta “Letter From the Producer LXXVII” dedicata alle novità in arrivo per Final Fantasy 14. Per l’appunto, Yoshi P ha promesso che la data della demo di Final Fantasy 16 verrà svelata molto presto con dettagli sui contenuti e ulteriori novità sul gioco.

Il producer non ha fornito informazioni riguardo la data della demo, ma se gli ultimi rumor dovessero rivelarsi veritieri, è molto probabile che l’annuncio avverrà in occasione del prossimo PlayStation Showcase che dovrebbe volgersi a fine maggio/inizio giugno. Nei mesi scorsi, Yoshida aveva promesso che una demo gratuita del gioco sarebbe arrivata prima del lancio ma al momento non è chiaro se questa versione di prova sarà incentrata sulle prime fasi del gioco, oppure se mostrerà qualche sequenza più avanzata. Sta di fatto che sicuramente avremo modo di approfondire le meccaniche e le caratteristiche del nuovo combat system.

Final Fantasy XVI sarà disponibile a partire dal 22 giugno 2023 su PS5.