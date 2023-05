Love Again: il nuovo video della canzone di Celine Dion inclusa nel film

La celebre Celine Dion protagonista del nuovo video "I'll be" dalla colonna sonora di Love Again, il film con Priyanka Chopra Jonas e Sam Heughan.

È disponibile, in digitale e in CD, “LOVE AGAIN (Soundtrack from The Motion Picture)”, la colonna sonora di Love Again, ora nelle sale cinematografiche, contenente cinque nuovi brani dell’icona pop canadese Celine Dion, inclusa la title track “Love Again”, scritta da Dan Wilson e ROSIE e “I’ll be”, il cui lyric video ufficiale è ora su YouTube.

Per la prima volta dall’uscita di “Courage” del 2019, Celine Dion torna quindi sulla scena con dei nuovi brani. All’interno della soundtrack del film (rilasciata da Sony Music Entertainment Canada/Columbia Records), sono presenti anche sei super hit dell’artista e tre brani tratti da scene del film.

Alcuni di questi brani sono stati registrati tempo fa, eppure sembrano molto attuali in questo film. Sono grata e felice di poterli condividere con voi, sia quelli che già conoscete sia quelli nuovi.

afferma l’artista.

Siamo stati molto fortunati che Celine abbia scelto questo progetto, perché è perfetta, letteralmente. La sua musica è ricca di romanticismo e di amore, e ci crede al 100%. Il messaggio dietro la sua musica è così importante.

ha dichiarato il protagonista maschile del film, Sam Heughan.

Con Priyanka Chopra Jonas, Sam Heughan e Celine Dion (nel suo primo film in cui ha un ruolo di rilievo), “Love Again” contiene undici brani dell’artista, che si intrecciano perfettamente nella storia del film e ai suoi personaggi. In una recente intervista per People Magazine, Sam Heughan ha commentato che la “musica di Celine, in un certo modo, unisce il personaggio di Priyanka e il mio”, e Priyanka Chopra Jonas ha aggiunto che Love Again è il “nostro inno a Celine”. Il film è prodotto da Basil Iwanyk, Erica Lee ed Esther Hornstein. Produttori esecutivi sono Doug Belgrad, Sophie Cassidy, Louise Killin, Jonathan Fuhrman e Celine Dion.

Questa la tracklist di “LOVE AGAIN (Soundtrack from The Motion Picture)”:

Love Again

I’ll Be

Waiting On You

Love Of My Life

The Gift

It’s All Coming Back To Me Now

Orpheus & Eurydice (Score from Love Again)

All By Myself

Where Does My Heart Beat Now

Celine Wisdom (Score from Love Again)

A New Day Has Come

Courage

That’s The Way It Is

Love Takes Courage (Score from Love Again)

