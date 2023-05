Le nuove regole del Canada mettono in fuga Binance, il più grande exchange crypto al mondo

Binance, il più grande exchange di criptovalute al mondo, ha annunciato il suo ritiro dal mercato canadese a causa delle nuove normative relative alle stablecoin e dei limiti imposti agli investitori nel paese. La Canadian Securities Administrators (CSA) ha pubblicato le sue nuove linee guida, che richiedono alle piattaforme di trading di criptovalute di registrarsi o uscire dal mercato entro 30 giorni. Coloro che scelgono di rimanere devono conformarsi a regole più rigide, inclusa l’approvazione della CSA prima di consentire agli utenti di acquistare o depositare stablecoin.

Binance dovrà superare controlli di due dilligence da parte delle autorità per ottenere l’approvazione. L’exchange è stato oggetto di attenzione in Nord America, dove sono in corso alcune indagini per una presunta mancanza di conformità con le norme anti-riciclaggio e con le sanzioni nei confronti dei cittadini russi.

A marzo, Binance è stata accusata dalla Commodity Futures Trading Commission di offrire derivati di criptovalute non registrati. Nonostante Binance abbia esplorato alternative per proteggere i suoi utenti canadesi e avesse avviato il processo di registrazione, il colosso delle criptovalute ha dichiarato di aver concluso che continuare le operazioni nel paese non sarebbe più stato sostenibile. Binance ha espresso fiducia nel ritorno in Canada in futuro e ha manifestato il desiderio di collaborare con le autorità canadesi per stabilire un quadro regolatorio migliore.