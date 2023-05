Impianti dentali: la pianificazione digitale è un valido aiuto per i professionisti odontoiatri

La pianificazione digitale nell’ambito degli impianti dentali ha dimostrato di migliorare significativamente la comunicazione con i pazienti. Spesso, i professionisti odontoiatri possono avere difficoltà nel trasmettere in modo chiaro e dettagliato ai pazienti il tipo di intervento che andranno ad eseguire. Ciò può causare fraintendimenti, disaccordi e potenzialmente contenziosi legali. La pianificazione digitale, utilizzata nella chirurgia guidata implantare, consente di progettare l’intero intervento in anticipo, offrendo ai pazienti una panoramica precisa del trattamento che riceveranno.

La chirurgia guidata offre procedure pianificate passo dopo passo, consentendo ai professionisti di individuare la posizione più idonea degli impianti dentali, tenendo conto di tutte le strutture anatomiche da preservare. Ad esempio, il software può generare un allarme automatico se l’impianto è troppo vicino a un nervo, evitando così problemi di posizionamento. La possibilità di progettare l’intero intervento in anticipo, considerando preventivamente tutti i dati necessari, permette di ridurre al minimo le complicazioni e gli imprevisti riscontrati spesso con l’implantologia tradizionale. La predicibilità è fondamentale per offrire un servizio di qualità e prevenire potenziali controversie legali.

La pianificazione digitale consente anche di ottenere massima precisione nel posizionamento degli impianti dentali. Grazie all’analisi tridimensionale del caso clinico, i professionisti possono valutare il miglior compromesso tra funzionalità ed estetica. Il software di pianificazione è appositamente progettato per garantire massima precisione durante il processo di progettazione e corrispondenza dei dati raccolti. La dima chirurgica, basata sul progetto implantare definito, consente di trasferire sul paziente quanto pianificato, riducendo al minimo gli errori riscontrati quando si opera manualmente.

La pianificazione digitale assicura risultati predicibili e sicuri. Ogni aspetto della chirurgia viene pianificato in anticipo e il software genera automaticamente un report che raccoglie tutte le informazioni necessarie per l’intervento. Questo consente all’operatore di sapere come agire, quando agire e quali strumenti utilizzare prima ancora che il paziente si sieda sulla poltrona. I benefici di questa procedura si estendono anche al paziente, che sperimenta minor dolore, gonfiore ridotto e tempi di guarigione più rapidi. Inoltre, la pianificazione digitale migliora la comunicazione con i pazienti attraverso il supporto visivo fornito dalle tecniche digitali. I professionisti possono mostrare al paziente il risultato finale della terapia e spiegare in modo chiaro e dettagliato il processo di trattamento, fornendo rassicurazioni in caso di preoccupazioni.